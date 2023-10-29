Erzurum'da, Cumhuriyet'le yaşıt Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri 100. yılında devam etti Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Cumhuriyetin ilanından itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri" yapıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Cumhuriyetin ilanından itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri" yapıldı.

İlçe merkezindeki alanda 15 ayrı kategoride yapılan güreşlere, Türkiye'nin yanı sıra Acara Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan, Azerbaycan ve İran’dan 200 sporcu katıldı.

Kura çekiminin ardından yıldızlar kategorisiyle başlayan güreşlerde, sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Aralarında dünya şampiyonu güreşçilerin de bulunduğu şampiyonayı vatandaşlar beğeniyle izledi.

Başpehlivanlık kategorisinde Fatih Yaşarlı, rakibi Erhan Yaylacı’yı yenerek birinci oldu.

Güreşlerde, dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları törenle verildi.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ile yaşıt etkinliklerin bayram coşkusuyla yapıldığını söyledi.

Uluslararası güreş etkinliğine ev sahipliği yapmanın kendilerine onur verdiğini belirten Aktoprak, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar yapıyoruz. Karakucak güreşleri de bunlardan sadece bir tanesi. Bugünü coşkuyla, bayram tadında geçirmek için uluslararası karakucak güreşlerini düzenledik. Bizler nefes alıp verdikçe, Cumhuriyet var oldukça bugüne yakışır etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ise Yaşarlı’nın çıkmış olduğu her müsabaka Türk bayrağını dalgalandırmasından ve büyük başarılara imza atmasından dolayı hemşehrileri olarak gurur duyduğunu bildirerek, "Bugün de Uzundere ilçemizde 100’ncüsü düzenlenen Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri festivalinde baş pehlivan rakiplerini eleyerek baş pehlivan olan Fatih Yaşarlı kardeşimi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Yiğider, 16 Ekim'de Muğla’da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 90+ kiloda dünya şampiyonu olan Erzurumlu güreşçi Yaşarlı’ya cumhuriyet altını hediye etti.