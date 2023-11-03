Erzurum'da kurslara katılan dar gelirli kadınlar reçel, turşu ve salça üretiyor Erzurum'un Karayazı ilçesinde açılan kurslara katılan dar gelirli kadınlar hem el sanatları öğreniyor hem de yöresel ürünlerin üretimini yaparak kazanç sağlıyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde açılan kurslara katılan dar gelirli kadınlar hem el sanatları öğreniyor hem de yöresel ürünlerin üretimini yaparak kazanç sağlıyor.

Süt toplama merkezi, çocuk oyun alanları, tekstil atölyesi, kapalı spor salonu gibi çok sayıda projenin hayata geçirildiği ilçede, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından da istihdam odaklı birçok yatırıma imza atıldı.

Kaymakamlık bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan ihtiyaç sahibi 175 kadın, unutulmaya yüz tutmuş dikiş nakış, dokuma gibi el sanatlarını öğrenip yöresel ürünlerden reçel, salça, turşu üretiyor.

Üretimlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) öncülüğünde açılan sergilerde satışa sunan ve vakıf tarafından nakdi yardım desteği de alan kadınlar, katıldıkları kurslarda sosyalleşip meslek öğreniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muammer Sarıdoğan, hayata geçirilen ADEM bünyesinde halı dokumacılığı, dikiş, nakış, kağıt rölyef, resim, reçel, marmelat, salça ve turşu kursları açıldığını söyledi.

Kurslara katılan dar gelirli 175 kadının burada kendilerini geliştirerek meslek öğrendiğini belirten Sarıdoğan, kadınların gerek ilçenin gerekse evlerinin ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.

İlçede yaptıkları hizmetlerden de bahseden Sarıdoğan, son 2 yılda 140 bin metrekare parke döşemesi, 8 köprü, kapalı spor salonu ve kış şartlarına uygun halı saha yaptırdıklarını dile getirdi.

Belediye sorumluluğundaki mezra ve arazi yollarını çamurdan kurtardıklarını anlatan Sarıdoğan, "Önemli olan kamu kaynaklarının çarçur edilmeden, son kuruşuna kadar halel getirilmeden kamu hizmetlerine dönüştürerek vatandaşın hizmetine sunulması." dedi.

Sarıdoğan, belediyeye ait atıl durumdaki kapalı sebze pazarını en az 50 kadının istihdam edileceği tekstil atölyesine dönüştürdüklerini belirterek, yakında hizmete girecek iş yerinde istihdama katkı sunulacağını aktardı.

Yüksek rakımlı ilçedeki Köyceğiz Göleti'ni, bungalov evler, kafe ve restoranların olduğu mesire alanına dönüştürüp kışın kar bisikletleriyle, yazın ATV araçlarla turizme kazandırmayı planladıklarını anlatan Sarıdoğan, "Göreve geldiğimizde ilçede şantiye yılı ilan etmiştik ve sözümüzü tuttuk. Girmediğimiz mezra, kırsal mahalle, cadde ve sokak kalmadı. Devletin mali imkanlarını en iyi şekilde yöneterek, çarçur etmeden tamamen vatandaşın hizmetine sunduk. Hizmet yapılınca vatandaş da bunu görünce hem devlete hem de bizlere karşı bakış değişiyor. Önceden terörle anılan ilçemizde geçen yıl 'Off-road Gençlik Festivali', durgun su kano sporu ve paraşüt organizasyonu yaptık, dış illerden gelen sporcularımız Köyceğiz Göleti kenarında çadır kampı kurdu, yani terörle anılan bölgede geceyi güven ve huzur içinde geçirdiler." diye konuştu.

ADEM Koordinatörü Saide Erdem ise daha çok ihtiyaç sahibi kadınların merkezden faydalandığını belirterek, "Şiddet görmüş kadınlarımız için bir terapi merkezi olarak da düşünebiliriz burayı. Kurslarını tamamladıktan sonra ustalık belgesi alıp kurs da açabiliyorlar. Onlara böyle bir imkan da sunuyoruz. İhtiyaç sahiplerini belirleyip 3 ayda 1 belli bir ücret de veriyoruz." diye konuştu.

- İlçe halkı da hizmetlerden memnun

İlçe esnafından Orhan Çiçek de belediye hizmetlerinden memnun olduklarını anlattı.

Hizmetlerle ilçenin değişip güzelleştiğini söyleyen Çiçek, "Allah razı olsun hizmetler dört dörtlük. Kaymakam beyi her hafta ziyaret ediyoruz, kapısı hep açık. 25 yıllık kahveciyim, altyapı ve yol çalışmaları olsun herkes hizmetten memnun olduğunu söylüyor. Önceden bu kadar hizmet yapılmazdı." dedi.

Belediyeye bağlı kurslarda üretim yapan Derya Tutkun da reçel, salça, turşu ve mantı gibi hamur işleri yaptıkların belirterek, "Çocuklarımız kreşte, biz de ürettiklerimizi satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz." dedi.