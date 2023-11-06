Erzurum'da ambulans helikopter KOAH ve kalp hastası kadın için havalandı

Erzurum'da aniden rahatsızlanan KOAH ve kalp hastası kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Çat ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Karabey Mahallesi Cibo mezrasında yaşayan KOAH ve kalp hastası 69 yaşındaki Münire Sümer aniden rahatsızlandı.

Sümer, yakınları tarafından Çat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Sümer, buradaki müdahalenin ardından ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.