Erzurum'da lösemili çocuklar, palyaçolu etkinlikte moral depoladı Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından palyaçoların da bulunduğu moral etkinliği düzenlendi.

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından palyaçoların da bulunduğu moral etkinliği düzenlendi.

LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumluları Buse İrem Sağlam, Tuba Karman ve Erzurum aileleri temsilcisi Nur Kars, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında hastanedeki çocukları ziyaret etti.

Burada düzenlenen etkinlikte, tedavi gören çocuklar için pasta kesilip ikram edildi. Resim yapıp şarkılar söyleyen çocuklar, palyaçolarla eğlenceli vakit geçirip moral depoladı.

Turuncu balonlarla hastane servisinin süslendiği etkinlik, çocuklar ve ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Öte yandan Sağlam ve Karman, önceden lösemi tedavisi görmüş yetişkin hastaları da Halk Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti.