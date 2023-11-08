Erzurum'da baz istasyonundan kablo hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı Erzurum'un Karayazı ilçesinde baz istasyonundan enerji nakil kablosu çaldıkları ve kabloları satın aldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde baz istasyonundan enerji nakil kablosu çaldıkları ve kabloları satın aldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Elmaağaç Mahallesi Gültepe mezrasındaki baz istasyonundan bakır kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırmaları sonucunda baz istasyonundan hırsızlık yapan M.M.E.E. ile kabloları satın alan hurdacılar M.S. ve F.S'yi tespit etti.

Şüpheli M.M.E.E'nin evinde yapılan aramada rektif ayar, kablo çıkışı, radyo ünitesi, powerbank, kurusıkı tabanca, direğe tırmanışta kullanılan ayakçak, 50 gram metamfetamin ve 1 kök kenevir yakalayan ekipler, M.S'nin iş yerine ise 50 metre kablo ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürüyor.