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        Erzurum'da baz istasyonundan kablo hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde baz istasyonundan enerji nakil kablosu çaldıkları ve kabloları satın aldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:21 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:27
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        Erzurum'da baz istasyonundan kablo hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'un Karayazı ilçesinde baz istasyonundan enerji nakil kablosu çaldıkları ve kabloları satın aldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Elmaağaç Mahallesi Gültepe mezrasındaki baz istasyonundan bakır kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, araştırmaları sonucunda baz istasyonundan hırsızlık yapan M.M.E.E. ile kabloları satın alan hurdacılar M.S. ve F.S'yi tespit etti.

        Şüpheli M.M.E.E'nin evinde yapılan aramada rektif ayar, kablo çıkışı, radyo ünitesi, powerbank, kurusıkı tabanca, direğe tırmanışta kullanılan ayakçak, 50 gram metamfetamin ve 1 kök kenevir yakalayan ekipler, M.S'nin iş yerine ise 50 metre kablo ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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