Erzurum'da "Kırmızı Periler Diyarı Narman Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı" düzenlendi Erzurum'da Narman Kaymakamlığı, Narman Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Narman Meslek Yüksekokulu iş birliğinde "Kırmızı Periler Diyarı Narman Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Erzurum'da Narman Kaymakamlığı, Narman Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Narman Meslek Yüksekokulu iş birliğinde "Kırmızı Periler Diyarı Narman Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Narman'da düzenlenen çalıştaya, ilçe Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdar, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aslıhan Esringü ile kurum ve kuruluş temsilcileriyle yerel girişimciler katıldı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy ve Narman Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aslıhan Esringü başkanlığında, Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu, Doç. Dr. Zafer Türkmendağ, Doç. Dr. Tuba Türkmendağ ve Dr. Araştırma Görevlisi Emre Akoğul, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda ilçenin sorunları, değerleri ve fırsatları 5 çalışma grubuyla ele alındı.

İlçenin doğal mirası Peribacaları, "Turizm ürünü, Tanıtım ve Pazarlama, Yönetişim, Turizm Trend Analizi, Destinasyon Konumlandırma ve Karşılaştırma" başlıkları altında 3 oturumda değerlendirildi.

Ortaya çıkan sonuçlar son oturumunda yerel girişimci, katılımcı ve paydaşlar ile paylaşıldı.

Düzenleme kurulu Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar koordinatörlüğünde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Narman Meslek Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi akademisyenlerinden oluşan çalıştayda, tespitler sonucunda alınması gereken aksiyonlar ve bireysel görevlendirmeler paydaşlara ödev olarak verildi.