Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çelenk bıraktı.

Tören alanında bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Kültür ve Gösteri Merkezi'nde devam etti.

Programda, Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Muhammet Totik ve Üsteğmen Ali Haydar Uyanış, Atatürk'ü anlatan konuşmalar yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşturulan koro da Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Aynı okulun öğrencilerinin çizdiği 13 Atatürk resmi de fuaye alanında sergilendi.

Törene, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, protokol üyeleri, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

Horasan ilçesinde ise Fehmi Bilge Ortaokulu'ndan 100 öğrenci ve 13 öğretmen, okul bahçesinde 09.05'i gösteren saat, 1938 yazılı koreografi oluşturtarak Atatürk portesi ve Türk bayrağı açtı.

- Tunceli

Tunceli'de Valilik bahçesinde düzenlenen anma töreninde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler, askerler, polisler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Ardahan

Ardahan Valiliği bahçesindeki törende, Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Kars

Kars'ta, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

Kars'taki Merkez Mahallesinde bulunan ve 650 kişiyi istihdam eden Site Telekom çalışanlarının büyük kısmı siyah giyinerek, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, çağrılara 2 dakika ara vererek saygı duruşunda bulundu.

- Ağrı

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Metin Karadoğan, Abide Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve tiyatro gösterisi yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

- Erzincan

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo, zeybek gösterisi ile Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi.

Program, kent genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

Törenlere, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Iğdır

Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen anma töreninde Atatürk Anıtı'na Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde bulunan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulundaki Anıtkabir'de tutulan saygı nöbetini canlandıran 6 öğrenci de katıldı.

Öğrencilerden Şervan Yıldırım, Atatürk'ü çok sevdiğini ve köylerinde saygı nöbeti tuttuğunu, Anıtkabir'e gitmek istediğini söyledi.

Daha sonra Iğdır Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, il protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.