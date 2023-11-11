Hınıs'ta Filistin'e destek yürüyüşü ve kermes yapıldı Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

İlçe meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Vatandaşlar daha sonra Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde kamu kurumlarının da desteği ile kermes açıldı.

Oluşturulan kermes alanında, kadınların evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecek ürünleri, geliri Gazze'ye gönderilmek üzere satışa sunuldu.