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        Hınıs'ta Filistin'e destek yürüyüşü ve kermes yapıldı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:34
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        Hınıs'ta Filistin'e destek yürüyüşü ve kermes yapıldı
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

        İlçe meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Vatandaşlar daha sonra Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

        İlçe merkezinde kamu kurumlarının da desteği ile kermes açıldı.

        Oluşturulan kermes alanında, kadınların evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecek ürünleri, geliri Gazze'ye gönderilmek üzere satışa sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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