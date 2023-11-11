Hınıs'ta lise öğrencilerine değerler eğitimi veriliyor

Hınıs'ta, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında lise öğrencilerine değerler eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje doğrultusunda öğrenciler, çevre temizliği, sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılama, çiçek yetiştirme, Gazze'ye yardım etkinlikleri gibi sosyal sorumluk projeleri gerçekleştirdi.

ÇEDES Projesi ilçe koordinatörü öğretmen Abdulsamet Ergül, etkinliklerin kulüp bazında gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin amacını anlatan Ergül, çocuklara çevre bilincini aşılamak, çevreyi korumanın öneminden bahsetmek, geri dönüşümü anlatmak, toplumsal ve insani değerler olan edep, saygı, nezaket, sorumluluk, adalet, dürüstlük, merhamet, yardımseverlik, vatanseverlik gibi kavramların yaşayarak öğrenilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.