GÜNCELLEME - Erzurum'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Erzurum'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında "Atatürk'e hakaret" ettiği iddia edilen M.A. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

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