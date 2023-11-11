İspir ve Şenkaya'da fidanlar toprakla buluşturuldu Erzurum'un İspir ve Şenkaya ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum'un İspir ve Şenkaya ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İspir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği tarafından, Karşıyaka Mahallesi Ahırlar Bölgesi mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu, Garnizon Komutanı Ertuğrul Çiftçi, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sertkaya, İspir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Turgut Salih Özen, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Poçanoğlu, törende, bu yıl ilçenin manzarasına hakim bir noktada gelecek nesillere güzel bir armağan bırakmak için fidan dikim etkinliğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Biliyorsunuz ki 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile ağaç dikin’ geleneğinden geliyoruz. Bu yüzden bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 500 fidan toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.

- Şenkaya

Şenkaya ilçesindeki Şirankes Mesire Alanı'nda 2 bin sarıçam fidanı toprakla buluştu.

Programa, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Orman İşletme Müdürü Korkmaz Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Hüdaverci Görücü, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından fidanlar toprakla buşturuldu, can suyu verildi.

Fidanını diken çocuklara ise şapka, uçurtma ve rüzgar gülü hediye edildi.