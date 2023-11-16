Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle yola çıkan "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı'na" temalı gezici eğitim tırı Erzurum'a ulaştı.

İstanbul'dan 30 Ekim'de yola çıkan gezici eğitim tırı, bazı illeri gezdikten sonra Erzurum'a geldi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan tırda, Türkiye Yüzyılı temalı dijital sergi bulunuyor.

Vatandaşlar, tırı ziyaret edip dijital sergiyi gezdi.

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