Kış kenti Erzurum'da "yetişmez" denilen zeytin geçim kaynakları oldu TEVHİD FURKAN NEHRİ - Kışın çetin geçtiği, Türkiye'nin en yüksek rakımla illerinden Erzurum'un Oltu ilçesinde, 10 yıl önce Manisa'dan getirilerek "burada yetişmez" denilen 3 zeytin fidanı 2 bin ağaca ulaştı, vatandaşların geçim kaynağı oldu.

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Kışın çetin geçtiği, Türkiye'nin en yüksek rakımla illerinden Erzurum'un Oltu ilçesinde, 10 yıl önce Manisa'dan getirilerek "burada yetişmez" denilen 3 zeytin fidanı 2 bin ağaca ulaştı, vatandaşların geçim kaynağı oldu.

İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Hamit Polat (62), 10 yıl önce Manisa'nın Akhisar ilçesinden 3 zeytin fidanı getirtti.

Fidanlar, çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'un mikroklima iklim özelliği taşıyan Ayvalı Mahallesi'nde komşularının "burada yetişmez" demesine rağmen toprakla buluşturuldu.

Fidanların toprağa uyum sağlayarak büyüdüğünü ve meyve vermeye başladığını gören mahalle halkının da bahçelerine yeni zeytin fidanları dikmesiyle Ayvalı'daki zeytin ağacı sayısı 2 bine ulaştı.

Sebze ve meyvecilikle geçimini sağlayan Ayvalı sakinleri için zeytincilik ise yeni bir gelir kapısına dönüştü.

Mahallede yeni bir sektörün gelişimini sağlayan Polat, AA muhabirine, 1980'li yıllarda ziyaret amacıyla gittiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde gördüğü zeytin ağaçlarını mahallesinde olabileceğini ancak komşularının fidanların olgunlaşmayacağını söylemesi üzerine vazgeçtiğini söyledi.

- "Ben kararımı verdim Allah da emeğimin karşılığını verdi"

Komşularına aldırış etmeden 10 yıl önce ilk defa zeytin ağacı fidanını Akhisar'dan getirttiğini anlatan Polat, "Fidanları diktik ilk 2 senesinde verim aldık. Artık her komşumuzun birer tane ikişer tane zeytin ağaçları var. Hepsi alabiliyor. O zaman insanlar kararsızdı. Ben kararımı verdim Allah da emeğimin karşılığını verdi. Erzurum'da ilk oldu." dedi.

Dikilen 3 fidanın mahallede sayının 2 bine ulaştığını dile getiren Polat, şöyle devam etti:

"Çalışmak ve toprakla uğraşmak çok güzel şey verim almak da daha güzel. Bu sene ortalama 450-500 kilo zeytinim oldu. Devamı gelecek diye düşünüyorum. Köylüye büyük bir destek oldu. Genellikle komşu köylere satılıyor. Şuan kilosu 125 lira 150 lira arasında satılıyor."

Kentte zeytinciliğin devam etmesini isteyen Polat, "burada olmaz" sözlerine katılmadığını, Erzurum'da her şeyin yetişebileceğini, çalışanın da karşılığını aldığını söyledi.

- "Hamit ağabey zeytinleri getirdiğinde gülmüştük"

Mahalle muhtarı Musa Demir ise Erzurum'da tek zeytin üretiminin yapıldığı yerin Ayvalı Mahallesi olduğunu belirterek, "Hamit ağabey zeytinleri getirdiğinde gülmüştük. 'Ayvalı'da zeytin olur mu?' dedik ama şimdi ağaç başı 100-150 kilo zeytin alabiliyoruz. Zeytinin kalitesi de tadı da çok iyi. Yaygınlaşmaya başladı." diye konuştu.

Mahalledeki bir bahçede gerçekleştirilen zeytin hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ise bölgenin mikro klima özelliği barındırdığını, 2023'te mahalleliye, 120 fidan zeytin desteğinde bulunulduğunu, Erzurum'da zeytin üretiminin başka örneğinin bulunmadığını belirtti.