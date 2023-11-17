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        Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler Filistin'e destek için yürüdü

        Atatürk Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:44
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        Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler Filistin'e destek için yürüdü
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        Atatürk Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

        Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Darul Fünün Camisi'nde cuma namazından sonra toplanan akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan atarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık grup, cami önünden üniversite çıkış kapısına kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Muhammed Lüftü Kındığılı, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımlarına karşı seslerini duyurmak ve savaş suçu işleyen sorumlulardan hesap sorulmasını talep etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        İsrail'in, Gazze'de yaklaşık 75 yıldır ve 7 Ekim 2023'ten bu yana acımasızca, vicdansızca ve hukuk tanımaz şekilde binlerce insanı öldürmesinin ve yaralamasının önüne geçilmesi konusunda akademisyenler olarak tüm insanlığa seslendiklerini belirten Kındığılı, şöyle devam etti:

        "Uluslararası hukuk, savaş hukuku ve uluslararası ceza hukuk kuralları ve hepsinden önemli olmak üzere insanlık vicdanı ve ahlakına göre, terör devleti İsrail tarafından Gazze'de bebeklerin, çocukların, kadınların, silahsız sivillerin öldürülmesi, gazetecilerin öldürülmesi savaş suçudur. İsrail tarafından Gazze'de hastanelerin, okulların, sivil konutların, cami ve kiliselerin, mülteci kamplarının, yaralıları taşıyan ambulansların bombalanması savaş suçudur."

        İsrail'in Gazze'de kültürel mirası da yok ettiğini ifade eden Kındığılı, İsrail'in fosfor bombası kullanması, esirlere kötü muamelede bulunması ve Gazze'de 1,5 milyon insanın göçe zorlanması ve soykırıma uğramasının insanlık suçu olduğunu vurguladı.

        ABD'nin İsrail'e koşulsuz askeri ve siyasi destek sağlamasının insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Kındığılı, şunları kaydetti:

        "Gazzelilerin yaşam hakkı başta olmak üzere tüm hak ve özgürlükler, İsrail tarafından ihlal edilirken insan hak ve hürriyetlerinin beşiği olduğunu savunan Avrupa Birliği'ndeki bazı idarecilerin savaşı teşvik eden beyanatları insanlık suçudur. İnsanlığın, bu sorumluluğun gereği için acil harekete geçmesini talep ediyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya akademisyenlerini, esaslı ve soylu bir öfkeyle bu soykırıma sessiz kalmamaya davet ediyoruz."

        Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.

        Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Keskin, Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Prof. Dr. Hüseyin Özer ve Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Kurumsal İletişim Direktörü Prof. Dr. Besim Yıldırım ve çeşitli birimlerin yöneticileri katıldı.

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