Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Horasan ilçesini ziyaret etti Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Horasan ilçesini ziyaret etti, esnaf ziyaret gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Horasan ilçesini ziyaret etti, esnaf ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Daştan Bingöl ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, ziyaret ettiği kaymakamlıkta Yılmaz'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra Vali Çiftçi, burada, belediye başkanı ve kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Horasan Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Çiftçi, esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Bu arada, Horasan ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Ercan Aydın, çok sevdiği için sürekli koynunda taşıdığı Türk bayrağını kaymakamlık ziyaretinde Vali Çiftçi'ye öptükten sonra teslim etti .

Çiftçi ise Ercan Aydın'dan bayrağı öptükten sonra teslim alıp teşekkür etti.