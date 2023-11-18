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        İstanbul'dan memleketine dönen bilişimci mantar üreticisi oldu

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'dan çalışmak için gittiği İstanbul'da bilişim sektöründe yöneticilik yapan Murat Özmen, yıllar sonra memleketine dönerek devlet desteğiyle mantar üretmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:24
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        İstanbul'dan memleketine dönen bilişimci mantar üreticisi oldu
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'dan çalışmak için gittiği İstanbul'da bilişim sektöründe yöneticilik yapan Murat Özmen, yıllar sonra memleketine dönerek devlet desteğiyle mantar üretmeye başladı.

        Oltu ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a çalışmak için giden Özmen, özel bir bilişim şirketindeki yöneticilik görevinden Kovid-19 sonrası memleketine dönmek için istifa etti.

        İlçeye yerleşen Özmen, mantar üretim çiftliği kurmak için Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Üretime Dayalı Sabit Yatırımlar Projesi'ne başvurdu. Yüzde 50 devlet desteği alan Özmen, Gökçedere Mahallesi mevkisinde 15 dönüm arazinin 1,5 dönümlük kısmında 6 çadırlı kültür mantarı üretim çiftliği kurdu.

        Girişimci Özmen, AA muhabirine, bölgede bu şekilde geniş çaplı bir tesis bulunmadığını söyledi.

        Hem bölgedeki ihtiyacı karşılamak hem de çiftçilere öncülük yapmak adına bu işe karar verdiğini dile getiren Özmen, "2021'de projemizi hazırladık, 2022'de bitirdik. İlk ürünlerimizi Ocak 2023'te almaya başladık." dedi.

        Kapalı ortamda 6 odada üretim yaptığını anlatan Özmen, yıllık 50-60 ton mantar hedeflediğini, haziran ve eylül arasında üretim yapmadığını belirtti.

        Üretilen mantarların Erzurum ve çevre illere satıldığını dile getiren Özmen, ilk yılında yaklaşık 20-25 ton kültür mantarı elde ettiğini, sezonda ortalama 10 kişinin tesiste çalıştığını söyledi.

        Çiftçilerin tesisi ziyaret ederek kendisinden bilgi aldığını ifade eden Özmen, "Birkaç kişi ilgileniyor. Karar verme aşamasındalar. İnşallah yaparlar. Onlara her türlü desteği sağlayacağım." dedi.

        Özmen, İstanbul'dan Erzurum'a geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehirden çıkmamın birinci nedeni çocuklarım. Çocuklarımın büyükşehirden ziyade buranın kültürüne alışmalarını, buranın kültürüyle büyümelerini istedim. İkinci nedenim ise toprak. Büyükşehirde her taraf betonken burada her yer toprak. Sabah dinç kalkıyorsun, akşam dinç yatıyorsun. Maddi manevi her şey var." diye konuştu.

        Oltu'da mantar üretiminin yaygınlaşmasıyla kurulacak tesislerle yurt dışı pazarına açılma hedefi olduğunu belirten Özmen, topraksız tarım için de projelerinin bulunduğunu, bunu kısa sürede hayata geçireceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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