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        Erzurum devrilen nohut yüklü tırın sürücüsü öldü

        Erzurum'un Tortum ilçesinde, nohut yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:10
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        Erzurum devrilen nohut yüklü tırın sürücüsü öldü
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde, nohut yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü öldü.

        Azerbaycan uyruklu V. N. (37) idaresindeki 35 ZA 114 nohut yüklü tır, Oltu-Tortum kara yolu Aksu Mahallesi mevkisinde kontrolünü kaybederek önce bariyerlere ardından da yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tortum Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Sürücünün cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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