Erzurum devrilen nohut yüklü tırın sürücüsü öldü

Erzurum'un Tortum ilçesinde, nohut yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü öldü.

Azerbaycan uyruklu V. N. (37) idaresindeki 35 ZA 114 nohut yüklü tır, Oltu-Tortum kara yolu Aksu Mahallesi mevkisinde kontrolünü kaybederek önce bariyerlere ardından da yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tortum Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücünün cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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