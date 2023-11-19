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        Erzurum'da "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında 311 polisle şok uygulama yapıldı

        Erzurum Emniyet Müdürlüğünce "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında 108 ekipten 311 polisin katılımıyla şok uygulama gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 02:02 Güncelleme: 19.11.2023 - 02:20
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        Erzurum'da "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında 311 polisle şok uygulama yapıldı
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        Erzurum Emniyet Müdürlüğünce "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında 108 ekipten 311 polisin katılımıyla şok uygulama gerçekleştirildi.

        Tüm birimlerden katılan ekiplerle kent merkezindeki 29 ayrı nokta ile ilçelerin tamamında yaklaşık 4 saat süren uygulamayı İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar sahada ekipleri denetleyerek yönetti.

        Yırtar, uygulamada görev yapan polislerden öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinin nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmeleri talimatını verdi.

        Yaklaşık 5 bin kişinin sorgulandığı uygulamada 627 araçta arama yapan ekipler, 2 araçtan, ruhsatsız 2 tabanca ile 1 tüfek, 5 şarjör ve 21 fişek ele geçirdi.

        Uygulamada görev alan trafik ekipleri ise 13 araca trafik kurallarına uymamaktan ceza keserken, yakalaması bulunan bir aracı trafikten men etti.

        Öte yandan polis ekiplerince 71 metruk bina, 16 park ve bahçe, 33 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 19 yoklama kaçağı ve 6 kesici alet taşıyan şahıs hakkında işlem yapıldı.

        Denetimlerde, 2 kişinin üzerinde bir miktar sentetik ecza ele geçiren ekipler, uyuşturucu kullanma suçundan aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet personelinin gözünü kırpmadan 7 gün 24 saat azim ve kararlılıkla görev yaptığını söyledi.

        Uygulamaların devam edeceğini bildiren Yırtar, şunları kaydetti:

        "Bu uygulama suç ve suçluları önlemek, aranan şahısları yakalamak, her türlü terör, narkotik ve asayiş suçlarındaki hedef şahısları bulup, şehrimizdeki vatandaşımızın, huzur içerisinde yaşamasını sağlamak amacıyla her zaman yaptığımız uygulamalardan birisi. Bugün biraz daha geniş çaplı yapıyoruz. Her türlü suçu önlemek için ekiplerimiz yılmadan ve yorulmadan tüm hava şartlarında vatandaşın huzur ve güvenliği için asayiş uygulaması yapıyor.

        'Huzurum Erzurum' uygulamaları kentteki halkın huzurunu temin etmek için bundan sonra da devam edecek. Bende arkadaşlarımı görmek, bu hava şartlarında çalıştıkları için tebrik etmek ve amirlerinin de yanında olduklarını hissetmeleri için genel bir denetim yapmak için sahadayım. Hep beraber çalışıyoruz, bu bir takım oyunu. Kaptan olarak arkadaşlarımla beraber görevimin başındayım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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