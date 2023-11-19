Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 21:53 Güncelleme: 19.11.2023 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un yüksek kesimleri ve Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Erzurum-Bayburt kara yolu güzergahındaki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

        Zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar yolda kaldı.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.

        Kar yağışı dolayısıyla araçların ilerleyemediği bölgede araç kuyruğu oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?

        Benzer Haberler

        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Palandöken'de "kayak garantisi" ile aralık ayının başında sezonun açılması...
        Palandöken'de "kayak garantisi" ile aralık ayının başında sezonun açılması...
        Erzurum'da "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında 311 polisle şok uygulama ya...
        Erzurum'da "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında 311 polisle şok uygulama ya...
        Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Erzurum devrilen nohut yüklü tırın sürücüsü öldü
        Erzurum devrilen nohut yüklü tırın sürücüsü öldü
        Erzurum, Ardahan ve Kars'taki işletmelerde "kış lastiği" yoğunluğu
        Erzurum, Ardahan ve Kars'taki işletmelerde "kış lastiği" yoğunluğu