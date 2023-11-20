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        Ziraat mühendisi devletten aldığı hibeyle köyünde kalıp sürü sahibi oldu

        TALHA KOCA - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2013'te mezun olan girişimci İlhami Arslan, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ve desteklerle hayvancılık yaparak iş sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:58
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        Ziraat mühendisi devletten aldığı hibeyle köyünde kalıp sürü sahibi oldu
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        TALHA KOCA - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2013'te mezun olan girişimci İlhami Arslan, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ve desteklerle hayvancılık yaparak iş sahibi oldu.

        Ziraat mühendisi 31 yaşındaki İlhami Arslan, Oltu ilçesine bağlı Kaleboğazı Mahallesi'nde dedesinden kalan ahırlarında tarım ve hayvancılık yapmaya kara verdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden 2015'te aldığı destekle ilk hayvanlarını alan Arslan, damızlık ve süt sığırcılığına başladı.

        Arslan, her geçen gün işini büyütüp, yine devlet destekli aldığı faizsiz ve süspansiyonlu kredilerle besicilik işine de girerek et satışına başladı.

        Arazilerden kaba yem ihtiyacını karşılayan Arslan, 2022'de yine bakanlığın Uzman Eller Projesi'nden faydalanarak 8 yılda 65 büyükbaş hayvan sahibi oldu. Memleketinde kalarak devletin desteğiyle iş sahibi olan Arslan, işini daha da geliştirmeyi planlıyor.

        Arslan, AA muhabirine, devlet desteklerinden memnun kaldığını ve tüm masraflarını düştükten sonra aylık iyi bir gelir elde ettiğini söyledi.

        Projeler kapsamında 130 bin lira hibe ve yaklaşık 500 bin lira da faizsiz kredi fırsatından yararlandığını dile getiren Arslan, aldığı desteklerle ince yem ihtiyacını da karşıladığını belirtti.

        Hayvanlardan günlük ortalama 100 litre süt aldığını ifade eden Arslan, "Sütün bir kısmını buzağılara veriyorum, geri kalanını satıyorum. İnsanların tekrardan köye dönmesini ve bu işleri yapmasını tavsiye ederim. Hayvancılığı bilinçli yapınca karı katlanıyor. Şu anda kazancım iyi." diye konuştu.

        Tarım İl Müdürlüğünce sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde denetimden geçtiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

        "Kurumdan gelen ziraat mühendisleri ve veterinerler gereken yardımları yapıp, devamlı ilgileniyorlar. Daha planlı şekilde çalışıp, daha fazla verim alıyoruz. Bundan kaynaklı buzağı kayıplarımız da az oluyor. Bilinçli olarak yaptığımız için hayvan bakımı ve beslenmesinde daha yararlı oluyor. Devletimiz sağ olsun bu konuda önümüzü açtı, gereken tüm imkanları hibelerle ve bankalar aracılığıyla sağladı."

        İşinin zor ama kazancının bol olduğuna vurgulayan Arslan, "Bu işi yapmak isteyenlere devletin imkanlarından faydalanmalarını tavsiye ederim. Bu işe başlarken hiç hayvanım yoktu, şu anda 65 hayvanım var. Hibelerle ve üretimimle hayvanlarımı çoğalttım. Senelik 20-25 hayvan satıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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