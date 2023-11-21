Erzurum'un Pasinler ilçesinde kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Pasinler ilçesinde şiddetli rüzgar ve düşük sıcaklığın oluşturduğu buzlanma nedeniyle kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.