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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:23 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:23
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Pasinler ilçesinde şiddetli rüzgar ve düşük sıcaklığın oluşturduğu buzlanma nedeniyle kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

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