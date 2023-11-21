Erzurum'da göçerler sürülerini kar ve tipi nedeniyle yaylalardan indirmeye başladı Erzurum'da ilkbaharda sürüleriyle yaylalara çıkan göçerler, soğuk hava ve kar yağışının ardından dönüş yolculuğuna başladı.

Erzurum'da ilkbaharda sürüleriyle yaylalara çıkan göçerler, soğuk hava ve kar yağışının ardından dönüş yolculuğuna başladı.

Şenkaya ilçesinde dün başlayan kar ve tipiye nedeniyle yerleşim yerleri beyaza büründü.

Mayıs ayında ilçenin yaylalarına çıkan göçerler, küçükbaş hayvanlarını kar yağıncaya kadar bölgede besliyor.

İlkbahardan bu yana yaylalarda konaklayan göçerler, soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla sürülerini merkeze indirmeye başladı.

Göçerlerden Şehabettin Fidan, sürüsünü İkizpınar Mahallesi'ndeki Leğsor dere mevkisine götürdü.

Fidan, AA muhabirine, dün yayladaki yüksek kesimlerde hayvan otlatırken aniden kar ve tipinin bastırdığını belirterek, "Hayvanları yayladan ilçe merkezine indirdik. Bugün de kar durdu ve yol açılınca hayvanlar daha uygu yere götürüyoruz." dedi.