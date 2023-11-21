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        Erzurum'da göçerler sürülerini kar ve tipi nedeniyle yaylalardan indirmeye başladı

        Erzurum'da ilkbaharda sürüleriyle yaylalara çıkan göçerler, soğuk hava ve kar yağışının ardından dönüş yolculuğuna başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:36
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        Erzurum'da göçerler sürülerini kar ve tipi nedeniyle yaylalardan indirmeye başladı
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        Erzurum'da ilkbaharda sürüleriyle yaylalara çıkan göçerler, soğuk hava ve kar yağışının ardından dönüş yolculuğuna başladı.

        Şenkaya ilçesinde dün başlayan kar ve tipiye nedeniyle yerleşim yerleri beyaza büründü.

        Mayıs ayında ilçenin yaylalarına çıkan göçerler, küçükbaş hayvanlarını kar yağıncaya kadar bölgede besliyor.

        İlkbahardan bu yana yaylalarda konaklayan göçerler, soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla sürülerini merkeze indirmeye başladı.

        Göçerlerden Şehabettin Fidan, sürüsünü İkizpınar Mahallesi'ndeki Leğsor dere mevkisine götürdü.

        Fidan, AA muhabirine, dün yayladaki yüksek kesimlerde hayvan otlatırken aniden kar ve tipinin bastırdığını belirterek, "Hayvanları yayladan ilçe merkezine indirdik. Bugün de kar durdu ve yol açılınca hayvanlar daha uygu yere götürüyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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