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        Erzurum'da jandarma ekipleri, karda mahsur kalan hastaları kurtardı

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yolda mahsur kalanlarla yolları kapanan mahallelerdeki hastaları kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:27
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        Erzurum'da jandarma ekipleri, karda mahsur kalan hastaları kurtardı
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        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yolda mahsur kalanlarla yolları kapanan mahallelerdeki hastaları kurtardı.

        Tekman İlçesi Mollamehmet, Küllü, Toptepe ve Düzyurt mahallelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen 4 diyaliz hastası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri hastaları devriye araçlarıyla hastaneye kaldırdı.

        Ayrıca Çat, Horasan, Aşkale, Narman ilçelerinde kar yüzünden yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma, karayolları ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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