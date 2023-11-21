Erzurum'da kaybolan kişi yaklaşık 7 saat sonra bulundu

Erzurum'da, kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 7 saat sonra bir mezrada bulundu.

Karaçoban İlçesi Doğanbey Mahallesi Hori mezrasında M.G'nin (50) kaybolduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Arama Kurtarma İz Takip Köpek Timi ve AFAD ekipleri katıldı.

Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda M.G. ekiplerce Bağlar Mahallesi Zübeyr mezrasında bulundu.

Sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen M.G. daha sonra ailesine teslim edildi.

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