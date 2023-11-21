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        Erzurum'da kaybolan kişi yaklaşık 7 saat sonra bulundu

        Erzurum'da, kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 7 saat sonra bir mezrada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:33
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        Erzurum'da kaybolan kişi yaklaşık 7 saat sonra bulundu
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        Erzurum'da, kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 7 saat sonra bir mezrada bulundu.

        Karaçoban İlçesi Doğanbey Mahallesi Hori mezrasında M.G'nin (50) kaybolduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Arama Kurtarma İz Takip Köpek Timi ve AFAD ekipleri katıldı.

        Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda M.G. ekiplerce Bağlar Mahallesi Zübeyr mezrasında bulundu.

        Sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen M.G. daha sonra ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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