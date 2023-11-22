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        Erzurum'da otobüste 5 bin 299 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Erzurum'da bir yolcu otobüsünde, gümrük kaçağı 5 bin 299 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:53
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        Erzurum'da otobüste 5 bin 299 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Erzurum'da bir yolcu otobüsünde, gümrük kaçağı 5 bin 299 paket sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Köprüköy ilçesinde, yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdu.

        Ekipler, otobüste yaptıkları aramada 5 bin 299 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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