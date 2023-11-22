Erzurum'da otobüste 5 bin 299 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum'da bir yolcu otobüsünde, gümrük kaçağı 5 bin 299 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Köprüköy ilçesinde, yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdu.

Ekipler, otobüste yaptıkları aramada 5 bin 299 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

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