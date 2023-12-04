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        Erzurum'da değerli taş ve maden satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde değerli taş ve maden satmaya çalıştığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:11
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        Erzurum'da değerli taş ve maden satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Erzurum'un Aşkale ilçesinde değerli taş ve maden satmaya çalıştığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde M.D'nin yasa dışı yollardan elde ettiği değerli taş ve madeni satmaya çalıştığı yönünde bilgi aldı.

        Ekipler, M.D'nin ikametinde yaptıkları aramada, 13,6 ton krom madeni, 235 kilogram kemererit adlı değerli taş, tabanca ile fişekler, 154 muhtelif çapta boş kovan ve 2 tarihi top mermisi kovanı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.D'nin işlemleri sürüyor.

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