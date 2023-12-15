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        Erzurum'un Karayazı ilçesi sakinleri yaklaşık 40 yıl sonra tapularına kavuştu

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde 269 dönümlük arazinin tapuları, yaklaşık 40 yıl sonra hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 00:42
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        Erzurum'un Karayazı ilçesi sakinleri yaklaşık 40 yıl sonra tapularına kavuştu
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        Erzurum'un Karayazı ilçesinde 269 dönümlük arazinin tapuları, yaklaşık 40 yıl sonra hak sahiplerine teslim edildi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muammer Sarıdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla ilçede tören düzenlendi.

        Karayazı'daki dört mahalleden biri olan Yeni Mahalle'deki 28 numaralı parselde 55 yıl önce konuşlandırılan ev ve iş yerlerini satın alan vatandaşlar, tapu sorunu nedeniyle konuyu mahkemeye taşıdı.

        Mahkeme kararına göre önceden Hazineye ait olan 178 tapu, yaklaşık 40 yıl sonra hak sahiplerine verildi.

        - "Allah hayırlı etsin"

        Vali Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, uzun yıllar süren bir sorunun çözüme kavuşturulmasından memnun olduğunu söyledi.

        Bu bölge için girişimlerin sonuç verdiğini belirten Çiftçi, "Vatandaşların arsa ve hisselerinin olduğu alanla ilgili başlayan mahkeme süreci, yapılan girişimlerle 2023'ün ağustos ayında sonuçlanıyor. Mahkemenin aldığı karara göre Tapu Sicil Müdürlüğümüz, toplamda 178 tapuyu tescil ediyor. Bu tapulardan 155'i hak sahibi vatandaşlarımıza, 23'ü ise ilçedeki kamu kurumlarına ait. Allah hayırlı etsin." diye konuştu.

        Çiftçi, sorunun çözülmesinde birçok kişinin emeğinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sürecin bu şekilde sonuçlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kadastro mahkemesi ve hakimine, istinafa başvurmamak suretiyle konunun çözümlenmesine katkı sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e şükranlarımı sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Tapuların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve dirliğimizin sonsuza kadar daim olmasını, bu cennet vatanda birlikte kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımızın altında yaşamamızın nasip olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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