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        Erzurum'daki trafik kazasında 3 çocuktan biri öldü, diğerleri yaralandı

        Erzurum'da, halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 02:00 Güncelleme: 17.12.2023 - 02:00
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        Erzurum'daki trafik kazasında 3 çocuktan biri öldü, diğerleri yaralandı
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        Erzurum'da, halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

        Ş.Y. idaresindeki 25 DM 218 plakalı halk otobüsü, merkez Aziziye ilçesi E-80 kara yolu Ilıca Kavşağı'nda, O.N.Ç'nin kullandığı 06 SEG 96 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçtaki Hüseyin Ç. (5), H.Ç. (5) ve H.A. (13) yaralandı.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekiplerince, halk otobüsü sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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