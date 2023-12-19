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        Erzurum'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin eşi ve arkadaşına dava açıldı

        Erzurum'da, Ayhan Avcı'yı öldürdükleri iddia edilen bu kişinin eşine ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşına ise müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:13
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        Erzurum'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin eşi ve arkadaşına dava açıldı
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        Erzurum'da, Ayhan Avcı'yı öldürdükleri iddia edilen bu kişinin eşine ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşına ise müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Haziran'da Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde kesici delici aletle Ayhan Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanıklardan bu kişinin eşi Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki beyanı, olay yeri inceleme tutanakları ve raporları, yer gösterme tutanağı, sanıkların beyanları, HTS kayıtları ve bilirkişi raporu, ölü muayene ile otopsi raporu yer aldı.

        İddianamede, olayın yaşandığı evin tek odalı bir yapı olduğu, maktul Avcı'nın kafasının ön ve arka kısmında kan bulunduğu, oda içerisinde kavgaya dayalı dağınıklık gözlenmediği, Avcı'nın eşi Padına ile arkadaşı Özdemir'in birbirleriyle çelişecek beyanlarda ve hareketlerde bulunduklarından dolayı olayla ilişkili oldukları değerlendirildiğinden haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Özdemir'in ilk ifadesinde inkar ettiği cinayeti, daha sonra Padına ile işlediklerini anlattığı belirtilen iddianamede, adli tıp raporunda Ayhan Avcı'da toplam 9 kesici-ezici vasıfta yarası olduğu aktarıldı.

        Sanık Padına Avcı ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        İddianamede, sanıklardan Padına Avcı'nın "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'in ise "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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