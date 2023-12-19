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        Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şebiarus töreni yapıldı

        Erzurum'da, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 21:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 21:46
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        Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şebiarus töreni yapıldı
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        Erzurum'da, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

        Palandöken Kaymakamlığınca, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından şiir, Mesnevi'den hikayeler ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vasiyetnamesi okundu.

        Daha sonra ilahi grubu tarafından ilahi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.

        Etkinliğe, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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