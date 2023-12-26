Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler, törenle anıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler, törenle anıldı.

Valilik öncülüğünde düzenlenen "Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Şehitlerini Anma Programı", 109 yıl önce şehit düşen askerlerin isimlerinin yazılı olduğu Bardız Yayla Şehitliği'ndeki şehitlik anıtında dua edilip karanfil bırakılmasıyla başladı.

Şehitliğin ardından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı, protokol eşliğinde Gaziler Mahallesi'nde yürüyerek tören alanına geldi, burada gösteri yaptı.

"Bardız" olarak bilinen ve Erzurum'dan hareket eden birliklerin Sarıkamış'a harekatı öncesi en önemli buluşma noktası Gaziler Mahallesi'nde yer alan ve Türk bayraklarıyla donatılan Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'teki hareketiyle başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen programda, söz konusu tarihte olduğu gibi 85. Alay Sancağı'nın buradaki köy camisinin minaresine çekilmesi temsili olarak canlandırıldı.

Sancağın minareye asılmasının ardından ezan okunarak, askerlerce şehitler için 3 el saygı atışı yapıldı.

Vali Vekili Lokman Düzgün, törende, bu toprakların, tarihin çeşitli sahnelerinde hezimete uğratılan haçlı zihniyetinin "hasta" diye adlandırdığı cihan devletini sarmalayan zincirleri kırmak, 93 Harbi sonrasında 40 yıla yakın Kars, Ardahan ve Batum'a yeniden kavuşmak için askerlerin sonsuz bir kabulleniş destanına şahit olduğunu söyledi.

Bundan 109 yıl önce şartlar ne olursa olsun Türk ordusunun düşman karşısında asla boyun eğmeyeceği gerçeği ile askerlerin kış şartlarına hazırlıklı Rusların üzerine imkansızlıklar içinde yürümeye başladığını anlatan Düzgün, şunları dile getirdi:

"Nitekim coğrafyanın sahip olduğu kış şartları ne kadar namüsait, düşman ne denli üstün görünürse görünsün kahraman yiğitlerimiz o günkü azim ve kararlılığıyla bizlere asırlardan beri istikbalini muhafaza etmiş bir milletin istiklal olmadan yaşayamayacağı inancını bir kez daha göstermiştir. Asil milletimizin mazisinde çetin imtihanlar olduğu muhakkaktır. Türk askeri, Yüce Allah'a sonsuz bir kabullenişle iman ettiği ölçüde vatanı için şehadet şerbeti içmekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Bu inanç ve iradeyle kendi istek, beklenti ve arzularından vazgeçen Mehmetçiklerimiz Allahuekber Dağlarını aşmak için durmadan, yorulmadan yürüdüler. Açlık, soğuk amansızdı."

- "Biz çok uyanık olmalı ve çalışmalıyız"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise 109 yıl önce Allahuekber Dağları'nda bir cephe, 109 yıl sonra Kuzey Irak'ta Suriye'de bir cephenin olduğunu söyledi.

Türk düşmanlarının ülke üzerindeki hain amellerinin bitmeyeceğini vurgulayan Aynalı, "Biz de hamdolsun bu düşmanlara karşı stratejiler geliştirerek kahraman Türk ordumuz 109 yıl önce Allahuekber'de nasıl ki destan yazdıysa bugün de Kuzey Irak'ta destan yazıyor. Allahuekber Harekatı, Türk ordusunun ve milletinin vatanı, milleti, bayrağı ve dini için neler yapabileceğinin birer nişanesidir. Bugün de bu halini devam ettirmektedir." diye konuştu.

Program, öğrencilerden oluşan koro ekibinin müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İl Müftüsü Rüstem Can ve vatandaşlar katıldı.