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        Erzurum Valisi Çiftçi'den Allahuekber Şehitleri'ni anma mesajı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler için mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:32
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        Erzurum Valisi Çiftçi'den Allahuekber Şehitleri'ni anma mesajı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler için mesaj yayımladı.

        Vali Çiftçi, mesajında, tarihteki zorlu devirler içinde ayrı bir yere sahip olan Sarıkamış Harekatı'nın sıfırın altında 25 dereceleri bulan soğuk havadaki savaş şartlarının, kahraman askerlerin en çetin şekilde imtihan ettiği, Kafkasya Cephesi’nin kilit noktası olduğunu belirtti.

        Trablusgarp ve Balkan Savaşı’nın ardından Osmanlı Cihan Devleti’nin Kafkas Cephesi’ne yönelik askeri ve siyasi hedeflerinin şekillenmeye başladığını aktaran Çiftçi, milli birlik çatısı altında Türk birlikteliğini sağlamak, Kafkaslardaki Müslüman Türk halkının özgürleşmesine yardımcı olmak amacının yanı sıra stratejik bir öneme de sahip olması hasebiyle Kafkasya'nın arka plana atılabilecek bir bölge olmadığını söyledi.

        22 Aralık 1914’te Erzurum üzerinden başlayan Sarıkamış Harekatı'nın I. Dünya Savaşı'nda en manidar, en hüzünlü, en acı verici hadiselerden biri olduğunu ve Ocak 1915'te sona erdiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Azap ve Köprüköy savaşlarında elde edilen başarılar ordunun moral kaynağı olmakla birlikte yüksek olan Bardız Geçidi, Sarıkamış’ı kuzey ve kuzeybatıdan çevrelemesi bakımından, Sarıkamış’ın anahtarı konumundaydı. Bu sebeple 9’uncu Kolordu Bardız, 10’uncu Kolordu Oltu istikametinde olmak üzere kahraman ordumuz, Bardız yaylasına, Köprüköy'e, Oltu’ya, Allahuekber Dağları’na, Sarıkamış'a giden mevzilere yürümüş ve vatandan ayrı kalan yurt topraklarını kurtarmak için tarihte eşi benzeri olmayan bir mücadele göstermişlerdir. Bugün tamamına yakını Şenkaya sınırlarında kalan dağ yolları üzerinden gerçekleştirilen harekatta açlık, soğuk ve yorgunluk aman vermiyordu. Buna rağmen Allahuekber ve Soğanlı Dağlarını aşarak hedeflerine ulaşan 3’üncü Ordu’nun 9. ve 10’uncu Kolorduları günümüzde en modern teçhizatla bile başka orduların göze alamayacağı bir işi başarmış olmalarına rağmen Rus askerine Sarıkamış’ta indirilmek istenen Osmanlı tokadı hala yüreğimizi buz kestiren bir kahramanlık hüznüne dönüşmüştür."

        Sarıkamış Harekatı sırasında orduya iaşe desteği veren bölge halkının fedakarlıklarının takdire şayan olduğunu işaret eden Çiftçi, "Askerlik çağındaki erkeklerin cephede olmasından dolayı taşıma işini üstlenen mektepteki öğrencilerimize sırtlarındaki otuz kiloluk un torbalarını taşımak hiç zor gelmemiş, bu yük vatan sevgisi ile dolu Erzurumlularda fedakarlık numunesi olmuştur. Ne mutlu bizlere ki, vatanımıza düşman eli değmesin, dinin temeli olan ezanlar ebediyete kadar bu yurdun semalarında susmasın diye mücadele gösteren şehitlerimizin bu kutlu emanetine o tarihten bu yana gururla sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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