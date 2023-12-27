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        Erzurum'da avladıkları yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza verildi

        Erzurum'da kaçak avladıkları koruma altındaki yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:40
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        Erzurum'da avladıkları yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza verildi
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        Erzurum'da kaçak avladıkları koruma altındaki yaban keçisini yerken yakalanan 6 kişiye 347 bin 754 lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ile fahri av müfettişlerinin katkılarıyla sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, koruma altındaki avlanması yasak olan yaban keçisi avcılığına yönelik denetim yapan ekipler, ihbar üzerine gittikleri Oltu ilçesindeki bir kulübe önünde yaban keçisine ait deri ve kafa parçaları buldu.

        Kulübeye giren ekipler, 6 avcıyı avladıkları yaban keçisini yerken buldu.

        Ekipler, 347 bin 754 lira ceza kesilen avcıların silahlarına da el koydu.

        Yaban hayatını korumak için sahada aktif görev yapan DKMP Erzurum Şube Müdürlüğü, vatandaşların yasa dışı ve usulsüz kaçak avlananları ihbar etmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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