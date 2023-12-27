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        Mahkeme terör propagandası yapan zanlının "Sosyal medyada Türk bayrağı paylaşması"na karar verdi

        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemenin "sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma" kararı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:19
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        Mahkeme terör propagandası yapan zanlının "Sosyal medyada Türk bayrağı paylaşması"na karar verdi
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        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemenin "sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma" kararı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F'yi evinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, R.F'nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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