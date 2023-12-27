Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 34 ZL 3516 plakalı otomobil, ilçenin Geyikli Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, itfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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