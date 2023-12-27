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        Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:38
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        Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 34 ZL 3516 plakalı otomobil, ilçenin Geyikli Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, itfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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