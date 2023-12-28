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        Erzurum'da taksi şoförü, silahlı saldırıda yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde bir taksi şoförü aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:53 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:42
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        Erzurum'da taksi şoförü, silahlı saldırıda yaralandı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde bir taksi şoförü aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        E.Y. idaresindeki taksiye, seyir halindeyken bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        Bu sırada bölgede bulunan polisler, havaya ateş açarak saldırganın silahını bırakmasını istedi. Polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

        Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan E.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

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