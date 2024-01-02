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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:55
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 118, Hakkari'de 98, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 55, Erciyes'te 20, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 13, Ilgaz'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı ve Denizli'de 7, Gevaş ve Hesarek'te 6, Kop Dağı'nda 4, Uludağ'da 1 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 02.01.2023 En düşük En yüksek
        Palandöken S -5
        Ergan S -4 1
        Hakkari S -13 -1
        Kartalkaya KY 1
        Sarıkamış S -7 4
        Erciyes HKY -3 5
        Yıldız Dağı S 5
        Mersivan PB -4 3
        Çambaşı KY -2 5
        Denizli SY 5
        Gevaş PB -6 5
        Hesarek S -2 1
        Kop Dağı PB -4 3
        Uludağ Y 2 6
        Davraz KKY 5
        Elmadağ HKY 1 8

        (S: Sisli, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışı yağmurlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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