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        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:23
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        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 18.00 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı." ifadesine yer verildi.

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