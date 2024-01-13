Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da sivil toplum kuruluşları, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlıkçılar, İsrail'in saldırılarını protesto etti, "Gazze İçin Acil Ateşkes" çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da sivil toplum kuruluşları, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlıkçılar, İsrail'in saldırılarını protesto etti, "Gazze İçin Acil Ateşkes" çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Saraybosna Caddesi'ndeki Dere Cami önünde toplanarak "Gazze İçin Acil Ateşkes" çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra kadın ve çocukların da katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcıların, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", şeklinde slogan attığı yürüyüşte, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyesi bazı kadınlar da ellerinde kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şube Başkanı Memet Gözütok, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan askerlere rahmet, ailelerine sabırlar diledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Gözütok, şunları kaydetti:

"Emperyalizm ve siyonizmin baronları, insanlık tarihi boyunca yapılabilecek en büyük zulümleri, taşeron terörist gruplara ya da gönül coğrafyamızın kalbine sokulmuş terör devleti İsrail ile bir olup yapmaya çalışıyorlar. Bununla sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın huzuruna kastediyorlar. İnlerinde kilitlediğimiz hainler, pusulalarla bizi yıldıracaklarını zannediyorlar. Oysa biz Allah yolunda, vatan uğruna canlarını feda edenlere ölüler demeyiz, bilakis onlar diridirler düsturuyla hareket eden Allah erleriyiz."

- Ardahan

Ardahan'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Camisi önünde toplanan grup, tekbir getirdi, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

Grup adına konuşan İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Temsilcisi Osman Erdem, 3 ayı geride bıraktıklarını, ancak İsrail'in üç aydır bölgede yaptığı katliamla insanlık suçu işlediğini söyledi.

Gazze'deki son duruma ilişkin Anadolu Ajansının verilerini paylaşan Erdem, "Dün itibarıyla Gazze'deki rakam, 23 bin 708'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 60 bini aştı. Dünyanın gözünün içine baka baka bunlar yaşanıyor. Biz bunu iman ve küfür mücadelesi olarak tanımlıyoruz. Zaferin inananların olacağına şüphemiz yok. Er ya da geç bu katillerin sonu olacak. Rabbim bize bu yolda mücadele azmi versin." dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehitlerin bulunduğunu belirten Erdem, "Canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz şehit düştü. Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz." diye konuştu.

- Erzincan

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, giydikleri beyaz önlüklerle "Sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan aralarında sağlık çalışanı ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tıp fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Abdullah Yiğit, açıklama öncesi, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada şehit olanlara rahmet ailelerine baş sağlığı diledi.

Yiğit, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Terör devletinin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ediyor. Terörist İsrail; yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Gazze halkı ise tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor."

Yürüyüş, yapılan dua ile sona erdi.