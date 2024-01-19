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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:46
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Palandöken-2'de 138, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Erciyes'te 65, Uludağ'da 41, Kartepe'de 38, Hesarek'te 29, Mersivan'da 27, Ilgaz'da 26, Murat Dağı, Çambaşı ve Yıldız Dağı'nda 20 ile Gevaş ve Yalnızçam'da 18 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 19.01.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari PB -16
        Palandöken S -5 -1
        Kartalkaya KY 1 2
        Palandöken-2 S -9
        Sarıkamış PB -8 1
        Ergan ÇB -7 1
        Erciyes Y -4 4
        Uludağ ÇB 5 7
        Kartepe SY 6 12
        Haserek PB -4
        Mersivan PB -12
        Ilgaz KY 3
        Murat Dağı KKY 1 5
        Çambaşı KY 4
        Yıldız Dağı Y 6
        Gevaş ÇB -8 3
        Yalnızçam S -10 3

        (PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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