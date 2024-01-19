Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Palandöken-2'de 138, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Erciyes'te 65, Uludağ'da 41, Kartepe'de 38, Hesarek'te 29, Mersivan'da 27, Ilgaz'da 26, Murat Dağı, Çambaşı ve Yıldız Dağı'nda 20 ile Gevaş ve Yalnızçam'da 18 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)
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