Erzurumlu engelli milli sporcu Seven'e akülü araba hediye edildi
Erzurum'da yaşayan engelli milli bilek güreşi sporcusu Gökhan Seven'e akülü araba hediye edildi.
Erzurum'da yaşayan engelli milli bilek güreşi sporcusu Gökhan Seven'e akülü araba hediye edildi.
Bilek güreşinde çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Gökhan Seven, son olarak 2023'ün ekim ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Mücadele Oyunları'nda iki kolda da altın madalya kazandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, makamında Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ile ağırladığı Seven'i tebrik edip başarı diledi.
Ziyaret sonunda Olur Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle alınan akülü araba, Seven'e hediye edildi.
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