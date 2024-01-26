Erzurum'daki Narman Peribacaları beyaza büründü
Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.
Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.
Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları karla kaplandı.
Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkat çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.
Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacaları dronla görüntülendi.
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