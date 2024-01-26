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        Erzurum'daki Narman Peribacaları beyaza büründü

        Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:22 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:38
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        Erzurum'daki Narman Peribacaları beyaza büründü
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        Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.

        Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları karla kaplandı.

        Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkat çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.

        Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

        Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacaları dronla görüntülendi.

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