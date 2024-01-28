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        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da 516 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:43
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        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da 516 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Erzurum'da dün etkili olan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 333 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 66, Ardahan'da 6, Tunceli'de 82, Iğdır'da ise 29 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Bu illerdeki İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu alanlarda çalışma yaparak kapalı köy yollarını açmaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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