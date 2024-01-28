Öğretmenden üniversite öğrencisine 15 gönüllü, depremzede çocukları güldürmeye hazırlanıyor MUHAMMMED ONUR YAVRUTÜRK - Erzurum'da öğretmen, sağlıkçı ve üniversite öğrencilerinden oluşan 15 kişilik gönüllü tiyatro ekibi, deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek için hazırlık yapıyor.

MUHAMMMED ONUR YAVRUTÜRK - Erzurum'da öğretmen, sağlıkçı ve üniversite öğrencilerinden oluşan 15 kişilik gönüllü tiyatro ekibi, deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek için hazırlık yapıyor.

Yakutiye Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Rabarba Tiyatro Grubu'nun, çeşitli meslek gruplarından ve üniversite öğrencilerinden 15 kişilik gönüllüsü bulunuyor.

İl merkezine bağlı kırsal mahallelere gidip köy çocuklarına tiyatro gösterileri sunan grup, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından "Gülümseyin Geliyoruz" projesi kapsamında afetin yaşandığı şehirlere gitti.

"Asrın felaketi"nden etkilenen tüm illerde uzun süre kalıp sahne alan gönüllüler, çocuklardaki deprem travmasını tiyatro oyunlarıyla aşmaya çalıştı.

Depremin yıl 1. yılı nedeniyle tekrar çocuklarla buluşmaya hazırlanan gönüllüler, depremzede minikler için sahneleyecekleri oyunların provasını yapıyor.

- Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da çocuklarla buluşacaklar

Tiyatro grubunun hocası Ferhat Kına, AA muhabirine, afetten bu yana deprem bölgesine 5 kez gittiklerini söyledi.

Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da gösteriler yapacaklarını ifade eden Kına, şu bilgileri verdi:

"Çocuk tiyatromuzu hazırladık. Ekibimizin hepsi gönüllülerden oluşuyor. Üniversitenin çeşitli bölümlerinden ve farklı meslek gruplarından kişiler bulunuyor. 3 aylık bir çalışmamız oluyor, ardından yerelde kırsal mahallelerimizde, ulusalda ise deprem bölgesinde oyunlarımızı sergiliyoruz. Malatya'da 5 gösteri yaptık ve yaklaşık 1000 çocuğumuzla buluştuk. Sonrasında nisan, haziran ve eylül aylarında tekrardan gittik. Deprem bölgesindeki tüm illerimizde toplamda 20-30 bin çocuğumuza ulaşmıştık. Bu gidişimizde de amacımız 3 bin çocuğumuza ulaşabilmek."

Gönüllülerden sınıf öğretmeni Aleyna Hacıoğlu, 7 yıldır tiyatro grubunda olduğunu belirterek, "Depremin 1. yıl dönümünde oradaki çocuklarımıza moral ve motivasyon olmak için bir proje hazırladık. En büyük amacımız, oradaki çocuklara moral olmak. Oradaki çocukların gülümsemesine ortak olabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Üniversite öğrencisi Rana Yiğitbaş, geçen yıl da deprem bölgesine gittiğini söyleyerek, "Oradaki insanlarımızın yaralarına bir nebze de olsa iyi geldiğimizi düşünüyorum. Bu sene depremin yıl dönümünde tekrardan gideceğiz." diye konuştu.