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        Erzurum'da yerleşim yerine inen kurt yiyecek ararken görüntülendi

        Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, yerleşim yerinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:00
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        Erzurum'da yerleşim yerine inen kurt yiyecek ararken görüntülendi
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        Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, yerleşim yerinde görüntülendi.

        Kentte etkisini sürdüren kar ve dondurucu soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        Gece yiyecek ararken Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ne kadar inen kurt, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bir süre çöp konteyneri etrafında ve mahallede dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu.

        Mahalle sakini Alp Tolga Oğuz, AA muhabirine, yiyecek ararken gördüğü kurdu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığını söyledi.

        Ağır kış şartlarından yaban hayatının da etkilendiğini belirten Oğuz, "Doğal döngünün devamlılığında gerek hayvan gerekse bitki yönünden hiçbir zaman boşluk oluşmaz, yapay şekilde oluşturulan boşluklar ise doğa tarafından doldurulur." dedi.

        Oğuz, mahalle sakinlerini gece saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyardığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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