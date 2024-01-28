Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, kar kalitesi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve eşsiz doğa manzarasıyla yarıyıl tatilinde binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Kayak merkezine gelen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kayak merkezinde hazır bulundu.

Kayakseverlerden Ahmet Akyüz, AA muhabirine, Palandöken'in keyfini çıkardıklarını belirterek, "Çıkışlar, gondollar, teleferikler mükemmel çalışıyor. Pistler harika. Çok keyif alıyoruz. Sömestirde çocukları da getirmiş olduk. Onlarda keyfini çıkarıyor." dedi.

Erzincan'dan gelen 3. sınıf öğrencisi Ravzanur Kambur, ailesinin karne hediyesi olarak Palandöken'e getirdiğini söyledi.

- Uzun araç kuyrukları oluştu

Kayak merkezinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kayak yapmak isteyen tatilciler, araçlarına yer bulmakta zorlanırken, otoparkların tamamen dolması nedeniyle araçlar sağlı sollu park edildi.

Yol kenarında park edilen araçlar nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen trafiğin akışını sağlamak için trafik polisleri de yoğun çaba sarf etti.