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        Doğu Anadolu'da dere ve nehirler buz tuttu

        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ile Tunceli'de çeşme, dere ve nehirler buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:20
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        Doğu Anadolu'da dere ve nehirler buz tuttu
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        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ile Tunceli'de çeşme, dere ve nehirler buz tuttu.

        Erzurum'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Otobüs duraklarının camları ve çeşmelerin buz tuttuğu ilde, belediye ve karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yürüttü.

        - Ağrı

        Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Ağrı'da da dereler ve Murat Nehri buzla kaplandı.

        Ev, iş yeri ve araç camlarının da buzla kaplandığı kentte, çatılarda metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

        Son günlerde etkili olan yoğun karın ardından tamamen beyaza bürünen Doğubayazıt ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Eleşkirt ilçesinde ise yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen 2 kurt, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ağrı Dağı da bölgede etkili olan yoğun karın ardından tamamen beyaza büründü.

        - Kars

        Kars'ta günlerdir etkilisini sürdüren kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte, Kars Çayı'nın büyük bölümü dondu.

        Belediye ekipleri, kaldırım ile yollarda kar ve buz küredi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.

        Soğuk hava nedeniyle akarsular buz tuttu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

        Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerinde çalışma yürüttü.

        - Tunceli

        Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

        Akarsuların da kısmen donduğu kentte, bazı sürücüler akaryakıt depoları donan araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

        Belediye ekipleri, buzlanma oluşan cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

        Kentteki 2500 rakımlı Kırklar, Düldül ve Zel Dağı'nın yüksek kesimleri sis bulutuyla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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