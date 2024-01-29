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        Off-road tutkunları Erzurum'da doğaya yem bırakıp karda lastik raftingi yaptı

        Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, dondurucu soğukta yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıp, kar üzerinde lastik raftingi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:31
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        Off-road tutkunları Erzurum'da doğaya yem bırakıp karda lastik raftingi yaptı
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        Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, dondurucu soğukta yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıp, kar üzerinde lastik raftingi yaptı.

        Kent merkezinde 4x4 araçlarıyla bir araya gelen off-road tutkunları, Yakutiye ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kösemehmet Mahallesi'ne gitti.

        Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Burada araçlarıyla dağlık araziye çıkarak yaklaşık 50 santimetre kar üzerinde off-road ve lastik raftingi yapan üyeler, kara batan araçlarını ise diğer off-road araçlarıyla kurtardı. Üyeler daha sonra mangalda sucuk ve semaverde çay yaptı.

        Kulübün Başkanı Lokman Toptaş, yaklaşık 7 yıldır sürdürdükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaban hayvanlarını destekleme kampanyasına devam ettiklerini söyledi.

        Projeyi, Türkiye'deki tüm off-road kulüplerine yaydıklarını anlatan Topbaş, "Kırsal kesimlerdeki yüksek alanlarda hayvanların ulaşamayacağı yerlere yem bırakarak hayvanların aç kalmaması için çalışıyoruz." dedi.

        Kent merkezinden buraya gelirken zor anlar yaşadıklarını ifade eden Topbaş, şöyle konuştu:

        "Araçlarımızla buraya gelirken sadece kara batmadık, dere ve taşlık arazileri geçtik. Daha önce yağan karların sertleşmesi sonucu araçlar zorlandı. Buna rağmen özel donanımlı off-road araçlarımız yer yer battı ama diğer off-road araçlarımız bunları kurtararak yoluna devam etti. Güçlü ve donanımlı bir ekibimiz var. Ekibimiz kırsal alanda neler yapabileceğine dair eğitimler aldı. Yeni arkadaşlarımıza da eğitimler vermeye devam ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinde özellikle kışın yolda, arazilerde ve birçok alanda arama kurtarma faaliyetleri ve eğitimler devam ediyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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