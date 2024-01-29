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        Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı seçmeleri Erzurum'da tamamlandı

        Türkiye Curling Federasyonunca Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki sporcunun belirlenmesi için Erzurum'da yapılan Curling Milli Takımı seçmeleri sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:32
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        Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı seçmeleri Erzurum'da tamamlandı
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        Türkiye Curling Federasyonunca Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki sporcunun belirlenmesi için Erzurum'da yapılan Curling Milli Takımı seçmeleri sona erdi.

        Güney Kore'nin Gangneung kentinde 10 Mart'ta düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Tekerlekli Sandalye Curling Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapıldı.

        Palandöken ilçesinde bulunan Yenişehir 500'lük Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren seçmelere, 13 sporcu katıldı.

        Milli takıma katılmaya hak kazanan sporcular, ilerleyen günlerde açıklanacak.

        Curling Milli Takımı Antrenörü Ahmet Faruk Turan, AA muhabirine, Türkiye'yi temsil etmek için bir erkek ve bir kadın sporcunun seçileceğini söyledi.

        Başarılı sporcuların Türkiye'yi Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda temsil edeceğini aktaran Turan, "Bu branşı biraz daha ileriye taşımak için elimizden gelen bütün özeni ve çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

        Turan, federasyon tarafından kazananların ilan edilmesinin ardından milli sporcuların kentte kampa gireceğini kaydetti.

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