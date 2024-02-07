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        GÜNCELLEME - Erzurum'da karla mücadele çalışmasında çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde kardan kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:06
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da karla mücadele çalışmasında çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde kardan kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, karla mücadele çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa (40), çığ altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Yolların kardan kapalı olduğu bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, operatörü çığ altından kurtardı.

        Olayda, vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunan Bucuğa, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavisi süren Bucağa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, ihbar üzerine tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Çığ altında kalan kepçe operatörü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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